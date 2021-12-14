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В мире14 декабря 2021 6:39

Блинкен считает, что конфликт США и Китая грозит катастрофой

Вашингтон относится к пробелем предельно серьезно, отметил глава Госдепа
Абдулла ШАКИРОВ
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Блинкен считает, что конфликт США и Китая грозит катастрофой

Блинкен считает, что конфликт США и Китая грозит катастрофой

Фото: REUTERS

Соперничество Соединенных Штатов и Китая грозит может привести к мировой катастрофе, считает государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Как заявил глава Госдепартамента во время визита в Индонезию, если между Вашингтоном и Пекином возникнет конфликт, его последствия «будут катастрофическими для всех нас». Он напомнил, что в ходе разговора президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином американский лидер заявил о чувстве «глубокой ответственности за то, чтобы соперничество между странами не переросло в конфликт».

«Мы относимся к этой ответственности с предельной серьезностью», – отметил Блинкен.

США неоднократно обвиняли Китай в военной активности вокруг Тайваня. Между тем во время беседы с Си Цзиньпином американский президент заявил, что Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня.

Напомним, власти США отказались отправлять дипломатов на зимние Олимпийские игры-2022 в Китае.