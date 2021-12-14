По меньшей мере 12 человек погибли в результате ливней в Бразилии Фото: REUTERS

Сильные ливни обрушились на восточный штат Баия и соседний с ним Минас-Жерайс в Бразилии, что вызвало наводнения и сходы селевых потоков. В результате непогоды погибли по меньшей мере 12 человек.

Как передает телеканал teleSUR со ссылкой на спасательные службы Бразилии, на данный момент известно о 267 пострадавших в результате стихии, несколько тысяч остались без крова, а еще свыше 8,3 тысяч вынуждены покинуть свои дома. Ущерб от ливней в разной степени затронул 220,3 тысяч жителей страны.

Бригады спасателей на данный момент не смогли добраться до некоторых районов бедствия, наземное сообщение с которыми было прервано в результате наводнений. Власти штатов Баия и Минас-Жерайс предупреждают, что количество погибших и пострадавших может увеличиться.

Власти Бразилии объявили чрезвычайное положение в 51 муниципалитете. Президент республики Жаир Болсонару вместе с губернатором штата Баия Руи Костой посетил пострадавшие регионы для того, чтобы на месте оценить последствия стихии.

Напомним, в конце ноября снегопады и ливни вызвали наводнения в Испании. В результате один поезд сошел с рельсов. Во многих населенных пунктах отключили электричество, а также возникли проблемы с телефонной связью.