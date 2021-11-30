Снегопады и ливни вызвали наводнения в Испании Фото: Евгения ГУСЕВА

Шторм Арвен принес на север Испании обильные снегопады и ливни, которые вызвали в регионе наводнения.

Снег засыпал улицы в районе Алавы, где людям пришлось выкапывать свои автомобили. В других районах вместо снега прошли ливни, которые привели к повышению уровня воды в реках, а местами и их разливы.

В Кантабрии затопило промышленный комплекс, а рабочих пришлось эвакуировать на лодках. В некоторых городах Страны Басков жителям пришлось выводить свои автомобили из подземных гаражей.

Прервано движение по некоторым железным дорогам и трассам, которые затопили или пострадали в результате оползней. Один поезд сошел с рельсов. Во многих населенных пунктах отключили электричество, а также возникли проблемы с телефонной связью.

Напомним, в конце августа - начале сентября на восточном побережье США прошли наводнения, вызванные ураганом «Ида». Жертвами природной стихии стало свыше 80 человек. Больше всего погибших в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси, а первой под удар стихии попала Луизиана, где из-за урагана даже изменилось направление течения реки Миссисипи.