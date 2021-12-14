Правительство направило более 12 миллиардов рублей на зарплаты бюджетникам Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Правительство России направило на повышение зарплат работников бюджетной сферы 12,2 миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава кабинета министров Михаил Мишустин.

Средства пойдут на зарплаты учителям, врачам, преподавателям вузов, работникам науки и культуры. Более 2,9 миллиарда рублей из них направят на повышение зарплат работников образовательных учреждений, свыше 5,2 миллиарда рублей – научных. Работникам медицины выделили более 2,6 миллиарда рублей, более 1,3 миллиарда направили учреждениям культуры, сообщается на сайте российского правительства.

Как писал сайт kp.ru, в начале декабря 2021 президент России Владимир Путин поручил правительству выделить дополнительные средства на повышение заработных плат отдельным категориям бюджетников. Российский лидер отметил, что при оценке достижения целевых показателей уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетного сектора не следует учитывать федеральные выплаты за классное руководство педагогическим работникам, а также специальные социальные выплаты медицинским работникам, которые оказывают медицинскую помощь больным коронавирусной инфекцией.