Клинические исследования назальной вакцины от коронавируса "Спутник V" продлятся как минимум до конца 2022 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Клинические исследования назальной формы вакцины «Спутник V» Центра имени Гамалеи могут продлиться по меньшей мере до конца следующего года. Об этом сообщил заместитель директора Исследовательского центра имени Гамалеи Денис Логунов, отметив, что исследования начнутся в ближайшие недели

Замдиректора центра уточнил, что заканчиваться клинические исследования будут в зависимости от скорости набора добровольцев. «Надеюсь, что в ближайшие пару-тройку месяцев мы наберём положенную группу добровольцев и провакцинируем. А само исследование длится год-полтора - смотрим, насколько долго сохраняются антитела», - приводит «Интерфакс» слова специалиста.

Логунов заявил, что центр получил разрешение Министерство здравоохранения России на клиническое исследование, а сегодня подбирается база добровольцев.

Напомним, ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург завил, что совместное применение назальной вакцины и прививки «Спутник Лайт» безопасно для здоровья и никакой угрозы не несет.