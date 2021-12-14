Мурашко рассказал, как измениться медицина в России в ближайшие годы

Мурашко сообщил, что в ближайшие годы медицина в России станет персонализированной Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российская медицина в ближайшие два-три года будет меняться в сторону персонализированной, заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

«Думаю, в ближайшие два-три года ландшафт медицины сильно будет меняться в персонализированную медицину с учетом тех больших данных, которые мы имеем сегодня по пациентам», – сказал глава Минздрава на Европейской конференции ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями с использованием цифровых решений в здравоохранении.

Как отметил Мурашко, для России развитие цифровой персонализированной медицины является приоритетным. В ее рамках формируется профиль с выработкой персональных подходов и рекомендаций для пациентов, объяснил он. Персонализированная медицина сочетается с программами по скринингу неинфекционных заболеваний, отметил министр. По мнению Мурашко, это направление очень перспективное.

Напомним, ранее глава Минздрава предупредил, что зима 2022 года будет непростой из-за роста респираторных заболеваний.