Мурашко сообщил, что грядущая зима будет непростой из-за роста респираторных заболеваний

Михаил Мурашко Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что грядущая зима будет непростой из-за рост респираторных заболеваний.

- Осень 2020-го — вторая волна коронавируса оказалась высокой, потребовав предельной мобилизации отечественной медицины. Хотя и сейчас тоже тяжело. Уже понятно: конец осени и предстоящая зима будут непростыми. Это всегда опасный период, когда традиционно отмечается рост респираторных инфекций, обостряются многие хронические заболевания, — цитирует министра ТАСС.

Мурашко отметил, что в прошлом году удалось предотвратить широкое распространения гриппа из-за активной вакцинации. В 2021 году грипп появился раньше обычного, что чревато последствиями.

Ранее Михаил Мурашко сообщил, что комбинация вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» и прививки от гриппа усиливает их эффект. Он напомнил, что граждане без прививки тяжелее переносят коронавирус и могут долго страдать от постковидного синдрома.

Напомним, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил, что у коронавируса, вызвавшего нынешнюю пандемию, есть три варианта развития. Иммунолог напомнил, что атипичная пневмония (SARS) и ближневосточный респираторный синдром (MERS) исчезли: по его словам, «их просто нет, никто не может их найти, они пропали», поскольку у этих инфекций «не произошло мутаций, которые позволили бы им дальше жить». Кроме того, вирусы могут находить «хозяев» – животное или какой-то организм в природе, «с которым достигается консенсус: вирус не убивает это животное, а иммунитет животного не губит вирус окончательно, такое вот сожительство».