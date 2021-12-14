Попова сообщила, что из 16 заразившихся штаммом "омикрон" в России 11 были вакцинированы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Из 16 заразившихся новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон» в России 11 были вакцинированы от COVID-19. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«16 человек, у которых выявлен штамм "омикрон". Среди них, в основном, иммунные люди, это люди, которые или вакцинированы (таких 11 человек) или перенесли заболевание (таких семь человек), то есть один человек вакцинирован и переболел», - сообщал глава Роспотребнадзора, отметив, что на данный момент клинические симптомы коронавируса наблюдаются у 17 пациентов.

Попова также сообщила, что у всех пациентов заболевание протекает в легкой форме. Отмечается слабость, головная боль, катаральные явления, лихорадка, кашель, нарушение сна, диарея у двоих больных. При этом только один только заразившийся жаловался на нарушение вкуса и обоняния.

Напомним, ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что россияне, прилетевшие в стране из Южно-Африканской Республики (ЮАР), у которых выявлен штамм «омикрон», находятся в удовлетворительном состоянии.