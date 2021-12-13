Мурашко назвал удовлетворительным состояние россиян, зараженных штаммом "омикрон" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россияне, прилетевшие в стране из Южно-Африканской Республики (ЮАР), у которых выявлен новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон», находятся в удовлетворительном состоянии. Такое заявление сделал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, отметив, что у большинства заразившихся уже был иммунитет к коронавирусу.

«Там все в удовлетворительном состоянии. Большинство иммунных, уже имеют иммунитет», - заявил глава министерства здравоохранения.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 13 декабря вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что штамм «омикрон» выявлен уже у 16 из 117 граждан, вернувшихся в Россию из Южно-Африканской Республики. Ранее сообщалось, что примерно 100 человек, которые прибыли из ЮАР, находятся в обсерваторе с подозрением на заражение COVID-19, 24 из них были госпитализированы.

Напомним, накануне директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что штамм коронавируса «омикрон» может вытеснит штамм «дельта», отметив, что подобные сообщения уже появляются, в том числе от исследователей в Южной Африке.