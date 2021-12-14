Песков сообщил, что Путин и Си Цзиньпина обсудят «агрессивную риторику» НАТО и США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия наблюдает агрессивную риторику Соединенных Штатов и НАТО в адрес РФ и КНР, это требует обсуждения с Китаем, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Будет обмен мнениями по международным делам. РФ видит весьма агрессивную риторику как со стороны НАТО, так и со стороны Соединенных Штатов Америки. Это требует обсуждения между Россией и Китаем», – сказал пресс-секретарь президента России в беседе с журналистами.

Как отметил Песков, ситуация на международной арене, особенно в Европе, сейчас напряженная и требует переговоров между Москвой и Пекином.

Как писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин и глава Китайской народной республики Си Цзиньпин проведут переговоры в среду, 15 декабря. Беседа двух лидеров пройдет в формате видеоконференции. Напомним, в августе этого года политики провели телефонный разговор.