Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры 15 декабря 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин и глава Китайской народной республики Си Цзиньпин проведут переговоры в среду, 15 декабря. Беседа двух лидеров пройдет в формате видеоконференции.

«Председатель КНР Си Цзиньпин 15 декабря проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным в формате видеосвязи», – сообщается на сайте Министерстве иностранных дел Китая.

Напомним, в августе этого года российский и китайский лидеры провели телефонный разговор.

Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе Путин пообщался по видеосвязи с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Главы государств говорили об Украине, «российской угрозе вторжения» на ее территорию, гарантиях для России, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.

До этого прошла видеоконференция Си Цзиньпина и Байдена. Китайский лидер сказал, что Пекин и Вашингтон должны придерживаться взаимовыгодного сотрудничества, мирно сосуществовать и выполнять свои международные обязательства.