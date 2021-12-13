Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры 15 декабря 2021
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Президент России Владимир Путин и глава Китайской народной республики Си Цзиньпин проведут переговоры в среду, 15 декабря. Беседа двух лидеров пройдет в формате видеоконференции.
«Председатель КНР Си Цзиньпин 15 декабря проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным в формате видеосвязи», – сообщается на сайте Министерстве иностранных дел Китая.
Напомним, в августе этого года российский и китайский лидеры провели телефонный разговор.
Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе Путин пообщался по видеосвязи с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Главы государств говорили об Украине, «российской угрозе вторжения» на ее территорию, гарантиях для России, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
До этого прошла видеоконференция Си Цзиньпина и Байдена. Китайский лидер сказал, что Пекин и Вашингтон должны придерживаться взаимовыгодного сотрудничества, мирно сосуществовать и выполнять свои международные обязательства.