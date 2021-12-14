Кремль: Россия пока не предоставила ВОЗ всей информации для одобрения "Спутника V" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На сегодняшний день Россия не предоставила Всемерной организации здравоохранения (ВОЗ) всей информации для одобрения российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Такое заявление во вторник, 14 декабря, сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив, что работа продолжается

«Действительно, какую-то информацию, которую нужно предоставить для сертификации, мы пока не предоставили, потому что у нас было разное понимание, какая именно должна быть информация и как она должна предоставляться. Поэтому мы постепенно движемся к этим требованиям», - заявил представитель Кремля, выразив надежду на положительный результат этой работы.

Песков также заявил, что темпы работы российских ведомств в данной области не вызывают в Кремле недовольство.

Напомним, в середине ноября глава что Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что РФПИ ожидает, что ВОЗ одобрит вакцину от коронавируса «Спутник V» к концу текущего года. Он также выразил надежду, что взаимное признание российских и иностранных вакцин от коронавирусной инфекции произойдет в этом году.