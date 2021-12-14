Конституционный комитет Совфеда одобрил закон о праве губернаторов избираться более двух сроков подряд Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Комитет Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и госстроительству предварительно поддержал закон об организации публичной власти в российских субъектах, Документ во вторник, 14 декабря, должен быть рассмотрен Государственной думой в третьем чтении.

Законопроект устанавливает единый срок полномочий глав российских регионов, отменяя запрет на пребывание в данной должности более двух сроков подряд, а также определяя общий порядок и принципы работы региональных властей.

Напомним, как отметил ранее комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, проект закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», предусматривает меры, направленые на «улучшение качества жизни» граждан, а также «закрепляет механизмы эффективной реализации полномочий органов власти на каждом из их уровней, их согласованного функционирования и взаимодействия между собой».

Проект закона был внесен главой комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым.