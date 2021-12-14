Скворцова рассказала о влиянии коронавируса на старение организма Фото: сайт ФМБА

Коронавирусная инфекция провоцирует перестройку организма, характерную для старения, заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

«Провоцирует и ускоряет процессы, аналогичные перестройкам при старении. Эти изменения на первых этапах потенциально обратимы и могут быть скорректированы», – рассказала она на общем собрании Российской академии наук.

Сегодня медицина нуждается в новых подходах к формированию восстановительного лечения у переболевших коронавирусом пациентов, отметила Скворцова.

Как писал сайт kp.ru, ранее главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева сообщила, что течение коронавирусной инфекции становится тяжелее с возрастом, а сам COVID-19, возможно, запускает процессы старения.

Биолог американской Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказывала, что преждевременное увядание организма может быть одним из главных последствий перенесенного коронавируса.