Вирусолог допустил возможность исчезновения омикрон-штамма COVID-19 Фото: Иван МАКЕЕВ

Профессор и главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков допустил возможность самоуничтожения омикрон-штамма коронавируса.

"Даже если оптимистичный сценарий верный, нельзя исключать, что штамм "омикрон" неожиданно исчезнет, как исчез в Японии штамм "дельта", - пояснил он в беседе с RT.

Специалист отметил, что нужно понаблюдать за вирусом и продолжить вакцинироваться.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что в России угрозы для жизни пациентов, у которых обнаружен "Омикрон"-штамм COVID-19, нет, ситуация стабильная, сообщают "Известия".

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что из 16 заразившихся новым штаммом коронавирусной инфекции в России 11 были вакцинированы от COVID-19.

"Среди них, в основном, иммунные люди, это люди, которые или вакцинированы (таких 11 человек) или перенесли заболевание (таких семь человек), то есть один человек вакцинирован и переболел", - добавила она.