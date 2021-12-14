Зеленский заявил, что Украина сделает все для «честного и длительного» мира в Донбассе Фото: REUTERS

Киев готов приложить все усилия для обеспечения честного и длительного мира в Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По словам политика, украинская сторона направила России множество предложений по возобновлению переговоров об урегулировании конфликта.

«Украина готова приложить все необходимые усилия, чтобы мир был честным и долговременным. Если я стану перечислять все предложения и попытки активизировать переговоры, которые российская сторона получила от нас за годы войны, это уместится в толстую книгу. Но хватит и одного небольшого абзаца, чтобы пересказать ответы России, потому что все они сводятся к неготовности признать себя стороной этой войны», – сказал он в интервью итальянской La Reppubblica, опубликованном на сайте офиса президента Украины.

Как заявил Зеленский, на «оккупированной» территории «всем руководят российские офицеры и представители российских властей».

Напомним, ранее украинский лидер не исключает, что может быть проведен референдум по Донбассу. По словам Зеленского, для прямого обсуждения вопросов Донбасса с президентом России Владимиром Путиным также может появиться отдельный формат переговоров. Эта идея имеет поддержку со стороны европейских стран и Соединенных Штатов, сообщил он.