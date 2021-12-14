Центр имени Чумакова ожидает, что ВОЗ одобрит вакцину "КовиВак" в середине 2022 года

Центр им. Чумакова ожидает, что ВОЗ одобрит вакцину "КовиВак" в середине 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Центр имени Чумакова ожидает, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрит вакцины от коронавирусной инфекции «КовиВак» не раньше чем в середине следующего года. Такое заявление сделал директор ФНЦ исследования и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов.

«Мне трудно сказать, но это не быстрая история. Я полагаю, что у нас затратится полгода 2022 года, есть ряд нюансов, должны выехать на площадку, мы должны закончить здесь ряд процедур. Вот такая история», - приводит «Интерфакс» слова специалиста.

Напомним, в конце апреля этого года появилось сообщение, что центр имени Чумакова подал документы в ВОЗ для оценки качества, безопасности и эффективности своей вакцины.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 14 декабря, в Кремле подтвердили, что Россия пока не предоставила ВОЗ всей информации для одобрения вакцины «Спутника V», однако отметили, что работа продолжается.