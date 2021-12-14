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Общество14 декабря 2021 10:55

Путин выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Сергея Соловьева

Самобытные работы народного артиста стали легендарными символами эпохи, отметил глава государства
Абдулла ШАКИРОВ
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Режиссер Сергей Соловьев

Режиссер Сергей Соловьев

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким режиссера Сергея Соловьева, скончавшегося в понедельник, 13 декабря.

«Сергей Соловьев был замечательным кинорежиссером, наделенным безграничным талантом и особой творческой свободой. Его глубокие, самобытные работы обогатили палитру отечественного кинематографа, стали поистине легендарными символами эпохи», – сказано в телеграмме главы государства, текст которой приводится на сайте Кремля.

Как писал сайт kp.ru, режиссер умер накануне на 78-м году жизни. Тело народного артиста было найдено в его квартире. Согласно предварительным данным, причиной смерти могли стать проблемы с сердцем. Однако официальных данных пока не приводится.

Сергея Соловьев снял фильм «Асса», а также такие картины, как «Сто дней после детства», «Наследница по прямой», «Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви» и другие.