Путин выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Сергея Соловьева

Режиссер Сергей Соловьев Фото: Борис КУДРЯВОВ

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким режиссера Сергея Соловьева, скончавшегося в понедельник, 13 декабря.

«Сергей Соловьев был замечательным кинорежиссером, наделенным безграничным талантом и особой творческой свободой. Его глубокие, самобытные работы обогатили палитру отечественного кинематографа, стали поистине легендарными символами эпохи», – сказано в телеграмме главы государства, текст которой приводится на сайте Кремля.

Как писал сайт kp.ru, режиссер умер накануне на 78-м году жизни. Тело народного артиста было найдено в его квартире. Согласно предварительным данным, причиной смерти могли стать проблемы с сердцем. Однако официальных данных пока не приводится.

Сергея Соловьев снял фильм «Асса», а также такие картины, как «Сто дней после детства», «Наследница по прямой», «Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви» и другие.