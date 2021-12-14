Муж Тихановской получил 18 лет колонии по ряду статей Фото: YouTube

Белорусского блогер Сергея Тихановского, который является мужем бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, приговорил к 18 годам усиленного режима по ряду статей, в том числе организацию массовых беспорядков. Соответсвующее решение вынес Гомельский областной суд. Об этом во вторник, 14 декабря, сообщила пресс-секретарь суда Алина Сулейко.

«Тихановский приговорен к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима», - приводит ТАСС словам пресс-секретаря Гомельского областного суда.

Суд над Тихановским проходил в закрытом режиме. Вместе с ним на скамье подсудимых были еще пять человек, среди которых оператор YouTube-канала «Страна для жизни» Артема Сакова и модератор соцсетей проекта Дмитрия Попова, которые получили по 16 лет колонии усиленного режима, автор YouTube-канала MozgON Владимира Цыгановича и автора Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Игоря Лосика, получившие по 15 лет колонии усиленного режима, а также белорусского оппозиционного политика Николая Статкевич, который получил 14 лет колонии усиленного режима.

Напомним, в октябре в Следственный комитет Белоруссии завел уголовное дело на Светлану Тихановскую и Павла Латушко, которых обвиняют в преступлении, предусматривающие самовольное присвоение звания или власти должностного лица.