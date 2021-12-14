Bloomberg: Еврокомиссия собирается запретить долгосрочные газовые контракты с Россией к 2049 году

Еврокомиссия собирается запретить долгосрочные газовые контракты с Россией после 2049 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз собирается отказаться от долгосрочных газовых контрактов с Россией к 2049 году, что станет одним из этапов стратегии декарбонизации и «зелёного перехода».

Как передает Bloomberg, соответствующий проект закона опубликуют в среду, 15 декабря, после чего документ намерены обсудить на саммите руководства Европейского союза в Брюсселе. Издание отмечается, что подобное решение противоречит видению Москвы, которая предлагает долгосрочные контракты в качестве решения проблемы Евросоюза с обеспечением газом.

По данным издания, Еврокомиссия намерена препятствовать продлению подобных контрактов после 2049 года из-за радикального пересмотра своего энергетического рынка. Кроме того, будет предложен комплекс мер для обеспечения снабжением на фоне предстоящего роста цен и острого дефицита в области энергетики в зимней период. Уточняется, что новые меры предполагают стратегический подход к хранению голубого топлива, такие как, предварительное заполнение резервов в начале отопительного сезона.

Напомним, сегодня, 14 декабря, цена газа в Европе превысила 1 400 долларов за тысячу кубометров впервые с октября.