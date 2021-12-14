Цена газа в Европе превысила 1 400 долларов за тысячу кубометров впервые с октября 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Цена газа в Европе во вторник, 14 декабря, поднялась выше 1 400 долларов за тысячу кубометров впервые с октября 2021, следует из данных лондонской биржи ICE.

Стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах при открытии торгов составляла 1 405 доллара за тысячу кубов. В 10:05 по московскому времени его стоимость была уже 1 425,5 доллара.

Напомним, накануне цена газа в Европе поднялась выше 1 300 долларов за тысячу кубометров. Утром 13 декабря его стоимость была 1 354 долларов.

Как писал сайт kp.ru, ранее Германия приостановила процесс сертификации газопровода «Северный поток – 2». После этого компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG решила создать «дочку» в Германии, чтобы сертифицировать трубопровод. В Бундестаге считают, что остановка сертификации Nord Stream 2 AG повлияла на рост цен на газ в Европе.