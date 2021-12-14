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Умные вещи14 декабря 2021 11:41

В 2021 году стали чаще взламывать смартфоны на iOS и Android

Отмечается, что более чем в трети всех подтвержденных атак использовалось вредоносное ПО
Андрей ЧЕРНЕНКО
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В 2021 году стали чаще взламывать смартфоны на iOS и Android

В 2021 году стали чаще взламывать смартфоны на iOS и Android

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Специалисты компании Orange Cyberdefense сообщили, что смартфоны на iOS и Android в 2021 году одинаково активно подвергаются кибератакам.

Отмечается, что более чем в трети (38%) всех подтвержденных атак использовалось вредоносное ПО. Злоумышленники могут применять такие программы для кражи данных или наблюдения за пользователями, передает "Газета.ru".

По данным компании, пик активности мошенников приходился на праздничные дни и в середине лета.

Ранее заместитель гендиректора группы IT-компаний Angara Дмитрий Пудов рассказал о признаках, которые указывают на то, что ваш смартфон взломан.

По его словам, эти признаки такие же, как и при взломе компьютера или любого другого гаджета: замедление работы, "зависание" приложений, а также сокращение производительности устройства или быстрая разрядка аккумулятора.

Специалист посоветовал при подозрении на взлом сбросить настройки смартфона до заводских, а также поменять пароли и переустановить приложения.