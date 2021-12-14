Центр Чумакова заявил об эффективности вакцины «КовиВак» против омикрон-штамма коронавируса Фото: ТАСС

Российская вакцина против коронавируса «КовиВак» эффективна при заболевании всеми известными штаммами COVID-19, в том числе «Омикрон», заявил журналистам генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова Айдар Ишмухаметов.

«Наша вакцина эффективна против всех известных мутаций коронавируса. Штамм «Омикрон» не станет исключением», – сказал глава учреждения.

Сейчас центр готовится к проведению исследований эффективности «КовиВака» именно против омикрон-штамма. По мнению Ишмухаметова, несмотря на всю серьезность этого варианта коронавируса, изменения в нем вряд ли будут кардинальными, и менять вакцину не придется.

Как писал сайт kp.ru, Центр имени Чумакова ожидает, что Всемирная организация здравоохранения одобрит применение вакцины от коронавирусной инфекции «КовиВак» не раньше чем в середине 2022 года.