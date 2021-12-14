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В мире14 декабря 2021 13:19

В Южном Судане 89 человек умерли от неизвестной болезни

Неизвестная болезнь унесла жизни как минимум 89 человек в регионах Южного Судана, пострадавших от наводнения
Мария ПАВЛОВА
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В районах Южного Судана, которые недавно подверглись сильнейшему за 60 лет наводнению, от неизвестной болезни умерли почти 90 человек.

В районах Южного Судана, которые недавно подверглись сильнейшему за 60 лет наводнению, от неизвестной болезни умерли почти 90 человек.

Фото: REUTERS

Не менее 89 человек скончались в Южном Судане от неизвестной болезни. Об этом во вторник 14 декабря сообщает радиостанция SABC (Южная Африка).

Сообщается, что эпицентром заболевания стал штат Джонглей. Регионы, где живут большинство заболевших, недавно были затоплены – там в 2021 году произошло крупнейшее за последние 60 лет наводнение.

Медики первоначально предполагали, что имеют дело со вспышкой холеры, но исследования не подтвердили это.

ВОЗ направила в штат Джонглей специальную группу, специализирующуюся на экстренных исследованиях, чтобы установить природу неизвестного заболевания.

Ранее на kp.ru рассказывалось о пророчествах болгарской провидицы Ванги, в которых, предположительно, идет речь об омикрон-штамме коронавируса. Штамм «омикрон» впервые был обнаружен в Южной Африке. Ванга утверждала, что человечество столкнется со смертельной болезнью, которая придет с африканского континента.