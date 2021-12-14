Путин выступил против дополнительных ограничений c QR-кодами накануне Нового года

Президент против введения новых ограничений с QR-кодами под Новый год Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент России Владимир Путин прокомментировал идею о введении дополнительных ограничительных мер с QR-кодами накануне Нового года. Как сообщил глава государства в ходе совещания с членами правительства во вторник, 14 декабря, он против этой меры.

С предложение ввести QR-коды на транспорте раньше выступил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак и министр транспорта РФ Виталий Савельев. Владимир Путин, заслушав их доклады на совещании, прокомментировал эту инициативу.

"Сейчас, под Новый год, мне кажется, вводить ограничения подобного рода - достаточно сложная история. Создадим много проблем для людей", - заявил президент.

Как ранее писал сайт kp.ru, комитет Госдумы России по здравоохранению рекомендовал нижней палате парламента принял решение поддержать проект закона о введении QR-кодов в общественных местах. Такое заявление во вторник, 14 декабря, сделал глава комитета Дмитрий Хубезов.