Комитет Госдумы по здравоохранению одобрил законопроект о QR-кодах в общественных местах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Комитет Госдумы России по здравоохранению рекомендовал нижней палате парламента принял решение поддержать проект закона о введении QR-кодов в общественных местах. Такое заявление во вторник, 14 декабря, сделал глава комитета Дмитрий Хубезов.

«Наше заключение - поддержать и рекомендовать принять в первом чтении», - приодит «Интерфаксу» слова депутата.

Напомним, в ноябре правительство внесло в Госдуму РФ проект закона об использовании QR-кодов во всех субъектах страны. В случае если документ будет принят, то QR-код будет необходим при использовании авиа и ж/д транспорта, а также посещении общественных мест, за исключением аптек и магазинов с товарами первой необходимости.

Как писал сайт kp.ru, ранее вице-премьер Татьяна Голикова также заявила, что законопроект о QR-кодах в общественных местах не ограничивает права россиян. Однако проект закона о введении QR-кодов на некоторых видах транспорта сняли с рассмотрения. В Кремле заявили, что в данном виде документ не дает полной гарантии от негативных последствий, однако работа над ним продолжается и власти «готовы дальше к очень скрупулезной работе».