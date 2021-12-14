Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 56,1%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России составляет 56,1% Фото: Андрей АБРАМОВ

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова озвучила уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России. Об этом она рассказала во вторник, 14 декабря, в ходе заседания с президентом Владимиром Путиным и членами правительства.

"Что касается уровня коллективного иммунитета, то он на сегодняшний день составляет 56,1%", - сообщила Голикова.

Стоит отметить, что для достижения устойчивого уровня коллективного иммунитета он должен составлять не менее 60-70%. Таким образом, к болезни будет восприимчив каждый третий человек и один заболевший при контакте заразит только одного из трех. Оставшиеся двое окажутся устойчивы к заболеванию. Болезнь в этом случае распространяется медленнее и перестает быть эпидемией.

Как ранее писал сайт kp.ru, полный курс вакцинации от коронавируса в России прошли 67 260 355 раз, первый компонент вакцины был введен 74 189 385 раз. Как отмечает вице-премьер Татьяна Голикова, что достигнуть коллективного иммунитета в 80% можно при условии вакцинации каждого гражданина России, не имеющего противопоказаний к прививке.