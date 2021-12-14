Татьяна Голикова рассказала подробности о ковидных сертификатах.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова сообщила, что в ковидный сертификат включат данные о медотводе. Такое заявление она сделала во вторник 14 декабря на заседании Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.
Сведений, нарушающих права граждан с точки зрения публичного доступа к личной информации, ковидный сертификат содержать не будет, пояснила Татьяна Голикова.
Также заместитель председателя правительства объяснила, как ковидный сертификат защищён от подделки. На сертификат будет нанесен штрих-код, подтверждающий его действительность.
Ранее на kp.ru сообщалось, что Голикова опровергла предположения об ограничении граждан РФ в правах каким-либо образом после введения ковидных сертификатов.
Законопроекты о введении QR-кодов на транспорте, в магазинах, ресторанах и других общественных местах были внесены в Госдуму в ноябре 2021.
Президент РФ Владимир Путин 14 декабря высказался против введения QR-кодов на транспорте в преддверии Нового года.