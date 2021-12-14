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Здоровье14 декабря 2021 15:25

В ковидный сертификат включат данные о медотводе

Голикова: в ковидный сертификат включат данные о медотводе
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Татьяна Голикова рассказала подробности о ковидных сертификатах.

Татьяна Голикова рассказала подробности о ковидных сертификатах.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова сообщила, что в ковидный сертификат включат данные о медотводе. Такое заявление она сделала во вторник 14 декабря на заседании Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Сведений, нарушающих права граждан с точки зрения публичного доступа к личной информации, ковидный сертификат содержать не будет, пояснила Татьяна Голикова.

Также заместитель председателя правительства объяснила, как ковидный сертификат защищён от подделки. На сертификат будет нанесен штрих-код, подтверждающий его действительность.

Ранее на kp.ru сообщалось, что Голикова опровергла предположения об ограничении граждан РФ в правах каким-либо образом после введения ковидных сертификатов.

Законопроекты о введении QR-кодов на транспорте, в магазинах, ресторанах и других общественных местах были внесены в Госдуму в ноябре 2021.

Президент РФ Владимир Путин 14 декабря высказался против введения QR-кодов на транспорте в преддверии Нового года.