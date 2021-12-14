В НАТО назвали "недостойным доверия" предложенный Россией мораторий на размещение ракет в Европе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал мораторий на размещение ракет средней дальности в Европе, который предложила Россия. Он раскритиковал эту идею, назвав ее недостойной доверия.

Такое заявление Столтенберг сделал во вторник, 14 декабря, в ходе пресс-конференции в Брюсселе после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Предложение России о моратории недостойно доверия, поскольку у нас был запрет [на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности по ДРСМД, из которого США в одностороннем порядке вышли в 2019 году], и Россия нарушала этот запрет", - заявил Столтнберг.

Генсек НАТО считает, что Россия должна выполнить некоторые условия, чтобы заслужить доверие альянса. В частности, уничтожить те ракеты, которые нарушали действие договора, пишет ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, президента Украины Владимира Зеленского удивило требование России к НАТО о гарантиях нерасширения на Восток. Как заявил политик, обещания Москвы не вторгаться на Украину были ей нарушены.