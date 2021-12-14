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Политика14 декабря 2021 13:55

Зеленский раскритиковал требования России о гарантиях НАТО не расширяться на Восток

Москва нарушила заверение уважать украинские границы и безопасность, сказал политик
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Зеленский раскритиковал требования России о гарантиях НАТО не расширяться на Восток

Зеленский раскритиковал требования России о гарантиях НАТО не расширяться на Восток

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президента Украины Владимира Зеленского удивило требование России к НАТО о гарантиях нерасширения на Восток. Как заявил политик, обещания Москвы не вторгаться на Украину были ей нарушены.

«Наше государство отдало свою часть советского ядерного арсенала, получив, в том числе и от России, заверение уважать наши границы и нашу безопасность. Все это было выброшено на помойку. Поэтому удивительно слышать от России просьбы о каких-либо гарантиях», – сказал Зеленский в интервью итальянской газете La Reppubblica, текст которого приводится на сайте офиса президента Украины.

Как писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин на переговорах с американским лидером Джо Байденом обозначил, что РФ заинтересована в гарантиях, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.

Ранее МИД России предупредил об опасных последствиях втягивания Украины в НАТО.