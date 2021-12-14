Политолог оценил позицию нового канцлера Австрии по "Северному потоку-2" Фото: REUTERS

Доцент кафедры "Прикладная политология" Финансового университета при Правительстве РФ Евгений Войко оценил заявление нового канцлера Австрии Карла Нехаммера касательно "Северного потока – 2".

Политолог уверен, что Вена продолжит придерживаться своего основного принципа разделения политики и экономики, что положительно скажется на реализации масштабного проекта.

Аналогичным курсом следовал предшественник Нехаммера Себастьян Курц. Таким образом пока данное направление можно считать стабильным.

- Здесь можно отметить продолжение линии Себастьяна Курца: попытка отделить политические вопросы и энергетику как действительно вопрос жизнеобеспечения, - отметил Войко в беседе с Life.

Политолог также напомнил, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель тоже старалась придерживаться аналогичной позиции, но на ее оказывалось очень серьезное давление.

В свою очередь зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов отметил, что позиция нового канцлера - это позиция здравомыслящего человека.

- «Северный поток – 2» выгоден всем участникам цивилизованного рынка. Мы совсем недавно видели, к чему приводит отсутствие долгосрочных контрактов с надежными поставщиками, - отмети депутат в беседе с "Известиями".

Директора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев тоже положительно оценил ситуацию и отметил, то отношение к проекту меняется не только в Австрии, но и в Германии, сообщает "Свободная пресса".