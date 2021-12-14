Канцлер Австрии призвал не связывать запуск «Северного потока – 2» с ситуацией на Украине

канцлер Австрии Карл Нехаммер Фото: REUTERS

Австрия по-прежнему поддерживает проект газопровода «Северный поток – 2» и не верит, что его запуск связан с ситуацией на Украине, заявил новый канцлер Австрии Карл Нехаммер.

«Я не считаю, что запуск «Северного потока – 2» нужно связывать с действиями России на Украине. «Северный поток – 2» отвечает интересам не только России. Германия, Австрия и другие страны Евросоюза также выиграют от строительства трубопровода. Это европейский проект, который не нужно использовать в качестве рычага давления на Москву», – сказал Нехаммер в интервью газете Die Welt.

Канцлер Австрии отметил, что надеется на запуск газопровода в ближайшее время. Несмотря на большую надежду на возобновляемые источники энергии, Европа все еще нуждается в углеводородах и в как можно большем количестве их источников, заявил политик. Вместе с тем Нехаммер призвал защищать интересы Украины в транзите газа в Европу.

Как писал сайт kp.ru, ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен признал, что «Северный поток – 2» является рычагом давления на Россию.

В Германии допустили, что трубопровод будет запущен весной 2022 года.