Путина удивили слова, что оплата штрафов - самый популярный сервис на Госуслугах

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин удивился словам о том, что один из самых популярных сервисов на сайте Госуслуг - это оплата автомобильных и дорожных штрафов. Об этом главе государства рассказал руководитель Минцифры Максут Шадаев.

Как отметил Шадаев во вторник, 14 декабря, в ходе совещания с президентом, уплата штрафов - очень популярная услуга на сервисе. С начала 2021 года россияне оплатили около 46 миллионов штрафов с помощью Госуслуг.

Путин в ответ заметил, что Шадаев, говоря об оплате штрафов как об услуге, погорячился.

"Понимаю, что там есть двойной смысл, но популярным сервисом назвать уплату штрафа, наверное, можно с большой натяжкой. Если понимать дословно то, что вы сказали. Но, ладно, я понимаю", - улыбнулся Путин.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин прокомментировал идею о введении дополнительных ограничительных мер с QR-кодами накануне Нового года. Как сообщил глава государства в ходе совещания с членами правительства во вторник, 14 декабря, он против этой меры.