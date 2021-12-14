Полиция проверяет лишенного прав блогера Михаил Литвина, который катался на машине в московском торговом центре

Блогер Михаил Литвин. Фото: личная страница героя публикации в Сети

Блогер Михаил Литвин, известный своими авариями, снова оказался в центре внимания полиции. На этот раз пранкер снял видеоролик, в котором прокатился на автомобиле по торговому центру. При том, что Литвин лишен прав, а ТЦ является местом повышенной опасности.

В ролике Литвин ездит на машине по полупустому торговому центру, предлагая выбрать себе одежду, а также общается с охранниками и дрифтует, роняя установленную в ТЦ новогоднюю елку.

Как сообщили КП источники в правоохранительных органов, опубликованное Литвином видео стало причиной проверки блогера полицией Одинцово. Пранкер лишен водительских прав и не имеет права садиться за руль. Также ТЦ является местом повышенной опасности и ездить там так, как это делал Литвин, запрещено.

Как ранее писал сайт kp.ru, съемки очередного ролика для ютуб-канала Михаила Литвина обернулись скандалом. Деятельностью 21-летний блогера заинтересовались следователи, так как он ради "хайпа" привязал человека к вертолету и поднял его в воздух.