Лидеры Армении и Азербайджана заверили ЕС в намерении реализовать все договоренности по Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев . Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

В Брюсселе 14 декабря прошла трехсторонняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и главы Евросовета Шарля Мишеля. В ходе переговоров Алиев и Пашинян заверили представителя Евросоюза в том, что они намерены реализовать все договоренности по Нагорному Карабаху, которые были достигнуты при посредничестве России 9 ноября 2020 года и 26 ноября 2021 года.

«Премьер-министр Пашинян и президент Алиев подтвердили, что ключевые обязательства, взятые в рамках двух трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, будут выполнены и что договоренности, достигнутые в Сочи 26 ноября 2021 года, должны быть реализованы», - говорится в заявлении председателя Евросовета по итогам переговоров.

Кроме того, Шарль Мишель сообщил, что Евросоюз выделит группу экспертов, которые помогут обеим республикам в вопросах демаркации и делимитации границ, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 9 ноября 2020 года президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Азербайджана Ильхам Алиев приняли совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. После этой заключения этого договора Ереван и Баку остановили длившийся с 27 сентября военный конфликт на линии соприкосновения в регионе.