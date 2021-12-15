Психиатр предупредил о частичной потере памяти и раздражительности после коронавируса

Психиатр Кекелидзе предупредил о частичной потере памяти и раздражительности после коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Главный психиатр Министерства здравоохранения России Зураб Кекелидзе предупредил, что после коронавирусной инфекции у людей зачастую наблюдается раздражительность и частичная потеря памяти.

Специалист уточнил, что сначала переболевший не осознает влияние коронавируса на его мозг. Однако последствия болезни могут проявляться в виде частичной потери памяти. К примеру, человек забывает некоторые слова. Также может наблюдаться раздражительность.

Психиатр рассказал о случаях со спортсменами, когда у них после болезни и возвращения к интенсивным тренировкам наблюдалась одышка, чего не было до заражения коронавирусом.

Как пишет РБК, во время коронавируса происходит нарушение гематоэнцефалического барьера, который защищает нервную ткань от проникновения микроорганизмов и токсинов из крови.

Ранее генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова Айдар Ишмухаметов заявил, что российская вакцина против коронавируса «КовиВак» эффективна при заболевании всеми известными штаммами COVID-19, в том числе «Омикрон». Сейчас центр готовится к проведению исследований эффективности «КовиВака» именно против омикрон-штамма. По мнению Ишмухаметова, несмотря на всю серьезность этого варианта коронавируса, изменения в нем вряд ли будут кардинальными, и менять вакцину не придется.