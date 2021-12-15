Ракетный эсминец ВМС США Arleigh Burke уходит из Черного моря

Американский эсминец уходит из Черного моря Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ракетный эсминец Arleigh Burke (DDG 51) ВМС Соединенных Штатов Америки уходит из акватории Черного моря в среду, 15 декабря. Как сообщил Шестой флот страны, авиасудно выполнило запланированные морские операции с союзниками по НАТО.

"Arleigh Burke (DDG 51) 15 декабря начал свой запланированный переход в южном направлении из Черного в Средиземное море после проведения морских операций совместно с союзниками по НАТО и партнерами", - говорится в сообщении в Twitter ведомства.

Как ранее писал сайт kp.ru, руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что маневры США в Черном море имеют целью разделить Россию и Европейский союз "маленькой войнушкой", результаты которой американскую сторону не волнуют.

Гаврилов отметил, что Россия не поддается таким провокациям, а власти страны и Министерство обороны РФ "обо всем знают" и "контролируют ситуацию". По его словам, Москва может "спокойно вести переговоры, убеждать", до тех пор, пока не наступит определенный момент, когда западные страны Запада "потеряют разум и голову".