Хакеры атаковали российский банк через корсчет Центробанка

Хакеры успешно атаковали российский банк Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Группа хакеров атаковала российский банк и смогла украсть его деньги с корсчета в Центрбанке. Об этом говорится в отчете компании Group-IB.

- В феврале 2021 специалисты лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB были привлечены к реагированию на инцидент в одном из российских банков, в ходе которого атакующие смогли получить доступ к системе межбанковских переводов АРМ КБР, — гласит текст отчета.

Эксперты компании полагают, что это могла быть группа MoneyTaker.

Преступники изучали сеть банка в течение полугода с июня прошлого года. В январе 2021 года они создали схожие с банком доменные имена, используя .org и .com вместо оригинального .ru. в феврале хакеры похитили цифровые ключи. Далее их использовали для подписания платежей, проходящих через шлюз Центрбанка.

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что РФ направила более 40 запросов в Соединенные Штаты по поводу кибератак на российские госструктуры и системы. Он пояснил, что речь шла, например, о кибератаке на систему здравоохранения Воронежской области. Однако ответной реакции не последовало. Рябков заявил, что США «почему-то считают, что мы должны реагировать на все их претензии, а на наши они просто не реагируют».