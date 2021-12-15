Бойца Росгвардии задержали в Балашихе по подозрению в двойном убийстве

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства двойного убийства Фото: Олег ЗОЛОТО

В военном городке при дивизии Дзержинского в подмосковной Балашихе полицейские обнаружили тела 65-летнего хозяина квартиры и его 58-летнего соседа. Они скончались от ножевых ранений вечером во вторник, 14 декабря 2021 года. Погибшие нигде не работали.

Как сообщает источник kp.ru, по подозрению в убийстве задержали бойца Росгвардии, который проходил в подразделении срочную службу. По предварительным данным, он находился в квартире в этот вечер и вступил в конфликт с хозяином жилья и его соседом.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства двойного убийства. Тела погибших направлены в морг для проведения судебно-медицинского исследования.

Как ранее писал сайт kp.ru, полиция задержала троих подростков, подозреваемых в убийстве бывшего оператора Мосфильма в Долгопрудном. Одним из фигурантов дела оказалась 16-летняя школьница.