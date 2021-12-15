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Наука15 декабря 2021 7:59

Роскосмос ждет предложение от NASA продлить работу МКС

Сейчас партнеры заканчивают работу по оценке технической возможности продления данного срока, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Дмитрий Рогозин

Дмитрий Рогозин

Фото: Артем КИЛЬКИН

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация ожидает предложения от NASA о продлении работы Международной космической станции (МКС).

В интервью «Интерфаксу» он сообщил, что сейчас принято решение об эксплуатации МКС до 2024 года. Сейчас партнеры заканчивают работу по оценке технической возможности продления данного срока.

- Ожидаем в ближайшее время от NASA, как координатора программы МКС, официального предложения о продлении полета МКС до 2028-2030 годов. Роскосмос также проводит соответствующие работы. Окончательное решение о продлении работы МКС и продолжении участия России в программе принимается на уровне правительства Российской Федерации, — сообщил Рогозин.

По его словам, соответствующее решение будет принято в ближашее время.

Напомним, ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и спутниками связи «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» успешно стартовала в понедельник, 13 декабря, с космодрома Байконур. Как уточнялось, телекоммуникационные спутники будут выведены на орбиту благодаря пяти включениям маршевого двигателя разгонного блока «Бриз-М». Время отделения первого аппарата от момента старта «Протона-М» составит 17 часов 50 минут, второго спутника – 18 часов 7 минут, отметили в «Роскомосе».