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Политика15 декабря 2021 8:09

Замглавы МИД РФ Рябков и замгоссекретаря США Донфрид провели переговоры

Встреча продлилась 40 минут
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Сергей Рябков

Сергей Рябков

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков провел переговоры с помощником государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Кареном Донфридом. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча прошла в одном из помещений российского дипломатического ведомства. Она продлилась 40 минут.

Комментариев по поводу темы разговора и его итогов дипломаты не дали. По оценке журналистов, Рябков и Донфрид могли обсуждать ситуацию на Украине, так как в Госдепе называли целью поездки замгоссекретаря обсуждение "наращивания военного потенциала Россией и усиления обязательств США в отношении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины".

Напомним, Москва многократно опровергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях". В Кремле заявляли, что Россия никому не угрожает и перемещает свои войска на территории своего государства.