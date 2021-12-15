Замглавы МИД РФ Рябков и замгоссекретаря США Донфрид провели переговоры

Сергей Рябков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков провел переговоры с помощником государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Кареном Донфридом. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча прошла в одном из помещений российского дипломатического ведомства. Она продлилась 40 минут.

Комментариев по поводу темы разговора и его итогов дипломаты не дали. По оценке журналистов, Рябков и Донфрид могли обсуждать ситуацию на Украине, так как в Госдепе называли целью поездки замгоссекретаря обсуждение "наращивания военного потенциала Россией и усиления обязательств США в отношении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины".

Напомним, Москва многократно опровергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях". В Кремле заявляли, что Россия никому не угрожает и перемещает свои войска на территории своего государства.