Путин и Си Цзиньпин начали видеопереговоры

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин начал переговоры по видео связи с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Беседа глав государств началась в 16:07 по пекинскому времени (11.07 по московскому времени).

Президент РФ назвал российско-китайские отношения "образцом межгосударственных отношений в 21 веке", отметив постоянный контакт властей двух стран.

- Действие договора о дружбе и сотрудничестве между нашими странами продлевается на следующие пять лет. Укрепляются и торгово-экономические связи - товарооборот увеличился на 31%, побив рекордные показатели допандемийного 2020 года, — сказал Путин.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский и китайский лидеры обсудят агрессивную риторику Соединенных Штатов и НАТО в адрес РФ и КНР. Как отметил Песков, ситуация на международной арене, особенно в Европе, сейчас напряженная и требует переговоров между Москвой и Пекином.