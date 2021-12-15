Памфилова заявила, что онлайн-голосование пройдет в 19 регионах России в 2022 году

Элла Памфилова Фото: REUTERS

В 2022 году онлайн-голосование проведут в 19 регионов России, в том числе в Москве и Ярославской области, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии в среду, 15 декабря.

"Из тех семи регионов, в которых проводилось электронное дистанционное голосование, в будущем году только в двух пройдут выборы, это Ярославская область и Москва", - уточнила Памфилова.

Она положительно оценила опыт онлайн-выборов, однако выразила мнение, что их следует вводить постепенно, по мере роста доверия граждан к этому инструменту.

"Исходя из этого мы предполагаем в ряде регионов немного, не сильно, но расширить применение дистанционного электронного голосования", - уточнила глава Центризбиркома.

Как ранее писал сайт kp.ru, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о перспективах электронного голосования, которое в качестве теста было использовано в нескольких регионах на выборах 17-19 сентября 2021 года в России. По ее словам, система может в скором времени стать повсеместной и распространится на всю страну.

Напомним, эксперимент с электронным голосованием был проведен во время выборов в Госдуму 17-19 сентября 2021 года. В Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской, Ярославской областях, Москве и Севастополе можно было отдать свой голос онлайн, без посещения избирательного участка.