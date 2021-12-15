Литва отозвала поверенного в делах в Китае для консультаций

МИД Литвы сообщил, что отозвает поверенного в делах в Китае для консультаций
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Министерство иностранных дел Литвы сообщило, что страна отозвала поверенного в делах Китая из Пекина для консультаций.
- В настоящее время ведутся переговоры о технических аспектах рабочих договоренностей между представительством Литвы в Китае и представительством Китая в Литве в ожидании решения Китая о продлении аккредитации литовских дипломатов в Китае, — говорится в сообщении ведомства.
Литовское посольство в Пекине временно продолжит работу дистанционно.
Отношения Литвы и Китая обострились 18 ноября из-за открытия в Вильнюсе представительства Тайваня. Пекин выступил против офиса под таким названием, после чего приостановил грузовые железнодорожные перевозки в Литву, сократил кредитный лимит для литовских предприятий в Китае и прочее. Позже правительство Китая приняло решение понизить уровень дипломатических отношений с Литвой до поверенных в делах в связи с открытием представительства Тайваня в Вильнюсе.