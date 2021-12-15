Совфед одобрил продление заморозки накопительной части пенсии до конца 2024 года

Совет Федерации одобрил продление заморозки накопительной части пенсии до конца 2024 года Фото: Артем КИЛЬКИН

Совет Федерации одобрил закон, согласно которому заморозка накопительной части пенсии продлевается до 2024 года.

В документе говорится, что в 2024 году подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование будет тем же, что и в период с 2014 по 2023 годы. Уточняется, что реализация проекта закона приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда России на 772,9 миллиарда рублей.

Заморозка накопительной пенсии означает, что 6% от заработной платы направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам.

Напомним, дополнительные предложения по индексации пенсий в 2022 году по итогам 2021 года готовит Минтруд России. Индексация пенсий неработающих пенсионеров применяется для того, чтобы страховые пенсии росли быстрее, чем инфляция, отметили в Минтруде. Жесткое требование индексации пенсий не ниже уровня фактической инфляции закреплено в российском пенсионном законодательстве. Инфляция в России с 2015 года составила 46 процентов, а страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексировали на 55 процентов. Темп роста пенсий превысил инфляцию на 9 процентных пунктов, уточнили в пресс-службе ведомства.