Путин пригласил 13-летнюю девочку на ледовое шоу «Лебединое озеро» в рамках акции «Елка желаний»

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин по телефону пригласил 13-летнюю россиянку Татьяну Троценко из Ставропольского края посетить ледовое шоу «Лебединое озеро», присоединивших к всероссийской акции «Елка желаний».

- Девочке провели экскурсию по Мариинскому театру, затем она посмотрела балет «Лебединое озеро». Таня также пообщалась с артистами, задействованными в постановке, — сообщила пресс-служба Кремля.

Кроме того, глава государства пригласил Таню и ее родителей посетить ледовое шоу «Лебединое озеро» в Москве. Также Путин поздравил девочку с наступающим Новым годом.

Ранее в последний день волонтерского форума «Мы вместе» Владимир Путин по видеосвязи выступил перед участниками. Президент поблагодарил добровольцев за работу, напомнив, что они помогали бороться и с лесными пожарами в Сибири, и с последствиями наводнения на юге. Также глава государства исполнил три желания детей в рамках акции «Елка желаний». 14-летний Марк Кобленев из Московской области попросил гитару, 5-летний Асор Аюшев из Бурятии пожелал побыть в роли пожарного, а Татьяна Троценко, о которой говорилось выше, пожелала попасть на балет «Лебединое озеро» в Мариинском театре.