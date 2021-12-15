В Госдуму внесут законопроект об ужесточении наказания за поддельный алкоголь

За подделку алкоголя предлагают отправлять в колонию на срок до 20 лет Фото: Евгения ГУСЕВА

Депутат Госдумы Султан Хамзаев внес на рассмотрение нижней палаты российского парламента законопроект об ужесточении ответственности за незаконный оборот алкоголя, повлекшего гибель двоих и более лиц. Об этом рассказал РИА Новости вице-спикер Государственной думы Шолбан Кара-оол.

"Законопроект, который был представлен Султаном Хамзаевым, связан с ужесточением по последствиям, если метанол становится основой суррогатного спирта, и этот алкоголь попадает на стол людей, если в результате происходят катастрофические, последствия, то, извините, до 15 лет лишения свободы", - уточнил Кара-оол.

В пресс-службе Хамзаева уточнили, что еще более жесткое наказание будет предусмотрено, если осужденный ранее уже наказывали за распространение контрафактного спиртного. В таком случае виновнику будет грозить уже до 19 лет колонии.

Как ранее писал сайт kp.ru, эксперты ожидают роста стоимости алкогольной продукции и не исключают возникновения ее дефицита с 1 января 2022 года. Это связывают с изменениями в ГОСТах и введением новых ГОСТов, касающихся, в том числе, обязательной маркировки продукции.