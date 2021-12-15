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Происшествия15 декабря 2021 12:25

Адвокат Павлов* заявил, что Рогозина допрашивали по делу Сафронова в качестве свидетеля

Беседа главы госкорпорации со следователями состоялась еще летом
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Дмитрий Рогозин

Дмитрий Рогозин

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина допрашивали следователи в качестве свидетеля по делу его бывшего советника Ивана Сафронова, которого обвиняют в государственной измене.

Об этом "Интерфаксу" рассказал адвокат Иван Павлов (признан в России СМИ-иноагентом). Он не стал раскрывать подробности, уточнив, что беседа Рогозина со следователями состоялась еще летом.

Как ранее писал сайт kp.ru, Федеральная служба безопасности предъявила обвинение в государственной измене бывшему советнику главы госкорпорации "Роскосмоса", экс-журналисту "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивану Сафронову. По данным следствия, советника гендиректора "Роскосмоса" заподозрили в работе на чешскую разведку еще восемь лет назад, а государственную тайну, полученную от Сафронова, из Чехии пересылали в Пентагон.

По данным следствия, его задание заключалось в сборе и передаче информации в отношении военно-технического сотрудничества со странами Африки и деятельности Военных сил РФ на Ближнем Востоке. Сафронову грозит срок от 12 до 20 лет тюремного заключения.

*признан в России СМИ-иноагентом