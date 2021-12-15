Путин призвал создать механизм контроля за ценами на стройматериалы

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин призвал создать механизм, который бы контролировал уровень цен на строительные материалы в стране. Такую идею глава государства высказал в среду, 15 декабря, на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Комментируя проблему роста цен на различные строительные материалы в России Путин отметил, что необходимо регулировать этот вопрос. Это стало одной из тем, которые обсуждались на заседании.

"Механизмы должны быть постоянные здесь, не просто профилактические беседы. Механизм контроля нужно создать, прямой диалог", - сообщил Путин.

Как ранее писал сайт kp.ru, в сентябре Федеральная антимонопольная служба объявила о массовых проверках крупнейших поставщиков стройматериалов — в связи с «большим количеством обращений» с жалобами на непонятный рост цен.