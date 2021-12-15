МИД России разочаровано решением Швейцарии об экстрадиции предпринимателя Клюшина в США

Швейцария отказалась выдавать Владислава Клюшина России, но согласилась на его экстрадицию в США / Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Министерство иностранных дел (МИД) России глубоко разочаровано решением Швейцарии об экстрадиции в США российского предпринимателя Владислава Клюшина. Об этом заявила журналистам официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в среду, 15 декабря.

"Швейцарские правоохранительные структуры проигнорировали доводы адвокатов о политической составляющей дела и безосновательно отклонили встречный запрос генпрокуратуры нашей страны о выдаче, также предпочли принять вызывающие большие сомнения обвинения американской стороны, которая продолжает практиковать инициировать арест россиян в третьих странах и добиваться их выдачи в США", - подчеркнула Захарова.

Как писал сайт kp.ru, российского бизнесмена задержали в Швейцарии в начале июня 2021 года. Официальный представитель Федерального офиса юстиции Швейцарии Игнрид Райзер заявила, что его обвиняют в финансовых махинациях.

По словам Райзер, Клюшин торговал активами, имея доступ к конфиденциальной информации. Объем махинаций оценивается в десятки миллионов долларов.

Напомним, Федеральное управление юстиции Швейцарии отклонило запрос России о выдаче Владислава Клюшина, задержанного по запросу США.